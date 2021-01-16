Иран пригрозил США международным судом из-за притеснения дипломатов

В МИД страны отмечают, что власти США давно "притесняют" иранских дипломатов в международных организациях, расположенных на американской территории

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Тегеран пригрозил Вашингтону международным судом, предостерегая США от "действий против иранских дипломатов", сообщил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде. Об этом пишет РИА Новости.

"В ноте, адресованной американской стороне, содержится предостережение – в случае, если США не прекратят незаконные действия против иранских дипломатов в международных организациях, таких как ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд… Иран подаст в Международный суд на страну", – говорится в сообщении ведомства.

По его словам, нота была передана США через посольство Швейцарии в Тегеране, представляющее интересы Вашингтона в Исламской Республике.

Он отметил, что власти США давно "притесняют" иранских дипломатов в международных организациях, расположенных на американской территории, и членов их семей. При этом Хатибзаде не привел конкретных примеров.