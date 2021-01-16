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Строительство трубопровода Северный поток 2

В Германии рассказали, что может помешать достройке "Северного потока – 2"

© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Возможное продление локдауна в Германии может повлиять на строительство газопровода "Северный поток – 2", заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт в беседе с телеканалом "360". Об этом пишет РИА Новости.

Строительство газопровода Северный поток – 2
photo: courtesy of Nord Stream 2
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"Это очень серьезное испытание для всего бизнеса. Думаю, что большинство малого и среднего бизнеса от локдауна нормально восстановиться не сможет. <…> Целые отрасли останутся в руинах. Это сотни тысяч безработных, невыплаченных кредитов, потерянный бизнес", – считает Гердт.

По мнению депутата, возможные экономические последствия затронут и все соседние государства, в том числе Россию, с которой у Германии есть общий проект — "Северный поток — 2".

"Если экономика Германии и ЕС сейчас рухнет, то спроса на это топливо не будет такого большого, как предполагалось, поэтому, может быть, не надо так быстро и так срочно его достраивать", — сказал Гердт.

Северный поток - 2

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Судно на шельфе Балтийского моря по газопроводу Северный поток 2
© AP Photo / Bernd Wuestneck
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Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Американские власти пытаются навязать Евросоюзу поставки своего сжиженного природного газа. В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В результате швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, немедленно приостановила работу и отвела специальные суда.

В минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Германия, Северный поток-2


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