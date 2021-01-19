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Ситуация в Гемании в связи с коронавирусом

На немцев могут надеть респираторы?

© AP Photo / Michael Sohn
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1678)
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Sputnik Грузия
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В Европе берут на вооружение еще одно верное средство защиты от коронавируса – респираторы FFP2, вместо обычных марлевых масок

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Если верить таблоиду Bild, в Германии могут обязать население в обязательном порядке вместо масок носить респираторы FFP2, которые отфильтровывают больше частиц, сообщает РИА Новости.

Это правило, которое уже ввели в федеральной земле Бавария, может стать повсеместным, если во вторник будет принято соответствующее решение. Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель обсудит с главами федеральных земель возможности перевода сотрудников на дистанционную работу.

Как отмечает Bild, представитель Минэкономики ФРГ заявила, что в Германии возможно производство 750 миллионов масок класса FFP2/FFP3 в год. В Минздраве страны отметили, что указаний на нехватку поставок нет, добавляет таблоид.

Тема ношения респираторов становится все более популярной. В воскресенье канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что с 25 января в определенных сферах, таких как общественный транспорт и торговля, будет обязательным ношение респираторов FFP2.

С начала эпидемии в Германии зафиксировано 2 052 028 случаев заражения коронавирусом и 47 622 летальных исхода.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1678)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Германия, Грузия


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