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Дональд Трамп

Трамп выступил с прощальным обращением к американскому народу

© AP Photo / Evan Vucci
В мире
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По словам 45-го президента США, он молится за успех новой администрации Джо Байдена в обеспечении безопасности и процветании страны

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Дональд Трамп выступил с прощальным обращением к народу на посту президента США, отрывки из его речи распространил Белый дом. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп на митинге во время кампании в международном аэропорту Орландо Сэнфорд в Сэнфорде, 2020 год
© AFP / Saul Loeb
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По словам Трампа, в качестве главы государства он подтвердил "священную идею, что в Америке власти отвечают перед народом".

"Мы сделали то, что пришли сделать, и еще намного больше", – сказал он.

Политик заявил, что стал "первым президентом за десятилетия, который не начал никаких новых войн", а его администрация "восстановила силу" США и "американское лидерство за рубежом".

"Мы вдохнули новую жизнь в наши союзы (с другими государствами – ред.) и сплотили другие страны мира, чтобы выступить против Китая как никогда ранее", – говорится в тексте обращения.

По его мнению, самая большая опасность, с которой сталкиваются Штаты, – это потеря уверенности в себе и их "национальном величии".

"Америка – это не скромная страна нерешительных людей, которых надо прятать и защищать от тех, с кем мы не согласны", – отметил Трамп.

Дональд Трамп и социальные медиа. На фото - как идет трансляция из Белого дома
© AFP / MANDEL NGAN
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Он заявил, что молится за успех новой администрации Джо Байдена в обеспечении безопасности и процветании страны. При этом он отметил, что его политическое движение находится в начале пути.

"Сейчас, когда я готовлюсь передать власть новой администрации в полдень среды, я хочу, чтобы вы знали, что движение, которое мы начали, – это только начало", – заявил он.

Трамп вновь осудил штурм здания Конгресса, который произошел 6 января после митинга, на котором он выступал. Сейчас известно о пяти жертвах.

"Все американцы были в ужасе из-за нападения на наш Капитолий. Политическое насилие – это нападение на все, что мы ценим как американцы. Его никогда нельзя терпеть", – считает он.

После беспорядков палата представителей вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Теперь дело перешло на рассмотрение в сенат, который вышел с каникул только сегодня. При этом инаугурация избранного президента США Джо Байдена должна состояться 20 января.

Теги:
США, Дональд Трамп


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