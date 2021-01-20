Кандидат в госсекретари США заявил о стремлении Байдена продлить СНВ-3

Единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений истекает в феврале 2021 года

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. США ищут возможности продлить СНВ-3, заявил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен, выступая на слушаниях комитета сената. Об этом пишет РИА Новости.

"Думаю, мы будем стремиться к продлению. Это то, чем избранный президент займется сразу же, как только заступит на службу", – сказал Блинкен.

По его словам, соглашение истекает через 16 дней, поэтому правительство вернется к обсуждению с представителями сената вопроса о продлении СНВ-3 практически сразу после вступления Байдена на пост.

"Я знаю, что он уделяет внимание поиску возможности продлить договор", – сказал Блинкен.

Он не стал отвечать на вопрос о том, на какой срок договор может быть продлен, заявив, что это решение за избранным президентом.

Об интересах США в продлении стратегического договора СНВ-3 заявил и кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин.

"Я в целом ознакомлен с российской программой ядерной модернизации, но не могу говорить о конкретных деталях того, соответствуют ли конкретные системы вооружений договору СНВ-3. Тем не менее, я считаю, что контроль над ядерными вооружениями – в интересах США. Если меня утвердят, я затребую расширенную информацию по российской программе ядерного оружия и статусу договора СНВ-3", – говорится в показаниях Остина сенату.

На вопрос, соответствует ли продление договора интересам США, Остин ответил: "Да, я так считаю, и так считает избранный президент (Джо) Байден".

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Вашингтон заявлял о намерении не продлевать СНВ-3 и готовности разработать новый документ без "пробелов" действующего соглашения и с возможностью подключения к нему Китая. В Пекине, однако, эту идею отвергли.

В Москве отмечали, что Россия пока не видит однозначного настроя США на продление ДСНВ. Глава МИД Сергей Лавров ранее подчеркивал, но Москва не будет удовлетворять нереализуемые требования американских партнеров, в том числе по вопросу участия Китая.