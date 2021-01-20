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Массовая вакцинация от COVID-19

В ВОЗ заявили о катастрофической нехватке вакцин от COVID-19 в мире

© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev
В мире
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1684)
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Разработкой вакцин занимаются ученые многих стран мира, и некоторые вакцины уже одобрены для применения в ряде государств

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Нехватка в мире вакцин от коронавируса огромная, что приводит к большому неравенству в ряде стран, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. Об этом пишет РИА Новости.

"Конечно, нехватка вакцины (от коронавируса) во всем мире огромная. Если сейчас посмотрим, вакцины доступны в странах с высокой степенью дохода, что приводит к большому неравенству", – сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".

По последним данным ВОЗ на 20 января 2021 года, в мире зафиксировано более 94,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, а число погибших из-за инфекции превысило 2 миллиона человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1684)
Теги:
Всемирная организация здравоохранения, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина


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