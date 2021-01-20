Трамп покинул Белый дом и пожелал успеха новой администрации США

Трамп отметил, что для него было величайшей честью и привилегией быть президентом США, и заверил, что он вернется в политику "в том или ином виде"

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланьей покинул Белый дом и улетел на авиабазу Эндрюс, где выступил перед собравшимися родственниками и сторонниками. Об этом пишет РИА Новости.

Перед вылетом оттуда во Флориду Трамп пожелал новой администрации успеха и выразил уверенность, что этот успех будет достигнут.

"Я желаю новой администрации большой удачи и большого успеха. Думаю, у них будет большой успех. У них есть фундамент для того, чтобы сделать что-то действительно выдающееся", - сказал он.

Также он перечислил то, что считает достижениями своей администрации. По его словам, она "перестроила вооруженные силы" и создала новый род войск – космические войска.

Также Трамп заявил, что при нем "позаботились о ветеранах", среди которых администрация потом получила "высокий уровень поддержки".

К достижениям своей администрации он также отнес снижение налогов и назначение почти 300 федеральных судей и трех судей Верховного суда.

Создание вакцины от коронавируса за девять месяцев он назвал "медицинским чудом".

"Для меня было величайшей честью и привилегией быть вашим президентом. Я всегда буду биться за вас. Я буду следить, я буду слушать. И я скажу, что будущее этой страны никогда не было лучше <…> Мы любим вас. Мы вернемся в том или ином виде. <...> Пусть у вас все будет хорошо. Скоро увидимся", – сказал он, отдельно поблагодарив за хорошую работу вице-президента Майка Пенса и конгресс.

Трамп проиграл демократу Джо Байдену по итогам президентских выборов, состоявшихся в ноябре. Инаугурация Байдена пройдет сегодня.

В первый день на посту, сразу после присяги в Капитолии, он планирует подписать ряд указов, в том числе распоряжения о прекращении строительства стены с Мексикой, возвращении Соединенных Штатов в Парижское соглашение по климату и отмене выхода из Всемирной организации здравоохранения.