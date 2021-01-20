В Германии заявили о приверженности завершению "Северного потока — 2"

Ранее правительство ФРГ неоднократно заявляло, что отвергает экстерриториальные санкции, а сам проект "Северный поток — 2" считает коммерческим, а не политическим

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Кабмин ФРГ принял к сведению новые санкции США против "Северного потока — 2", Берлин придерживается прежней позиции по этому проекту, заявила заместитель официального представителя кабмина Германии Мартина Фитц. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы приняли к сведению последние события (санкции против "Фортуны" – ред.). Наша позиция по экстерриториальным санкциями остается без изменений, мы здесь это неоднократно заявляли. По завершению "Северного потока — 2" позиция остается той же – это экономический проект. Вопросы об актуальной ситуации и дальнейших планах нужно направлять операторам проекта", – заявила она на брифинге в среду.

По словам представителя МИД ФРГ Андреа Зассе, официальный Берлин о санкциях уведомило посольство США в Берлине в ходе видеоконференции, также уведомление получило посольство ФРГ в Вашингтоне.

Северный поток - 2

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – "Газпромом". Европейские партнеры – Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall – финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Американские власти пытаются навязать Евросоюзу поставки своего сжиженного природного газа. В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В результате швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, немедленно приостановила работу и отвела специальные суда.

В минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием.