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В Аргентине разрешили прививать российской вакциной от COVID-19 людей старше 60 лет

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Незадолго до этого в стране уже начали прививать российской вакциной от коронавируса медиков и сотрудников интенсивной терапии в возрасте от 18 до 59 лет

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Регулятор Аргентины одобрил применение российской вакцины "Спутник" для людей старше 60 лет, сообщает РИА Новости.

Массовая вакцинация от COVID-19
© photo: Sputnik / Rotislav Netisov
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Ранее данное разрешение отсутствовало, поэтому первыми дозами поступившей в Аргентину вакцины были привиты медики и сотрудники интенсивной терапии в возрасте от 18 до 59 лет.

В Аргентину уже поступило 600 тысяч доз "Спутника", включающие оба компонента.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в России в августе 2020 года. Препарат для профилактики COVID-19, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи, получил название "Спутник V". Специалисты называют важными преимуществами этой вакцины безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. К этому времени препарат уже зарегистрировали и одобрили в Аргентине, Беларуси, Палестине, Сербии, Боливии и Алжире.

Теги:
Россия, Аргентина, Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Пандемия


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