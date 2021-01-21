Прожившие в браке 70 лет супруги умерли с разницей в пару минут

Супруги умерли держась при этом за руки. У них остались пятеро детей, 13 внуков и 28 правнуков

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Американские супруги Дик и Ширли Мук, прожившие в браке 70 лет, умерли от коронавируса с разницей в несколько минут, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Channel 5 News.

В конце декабря 89-летний житель штата Огайо Дик и его 87-летняя жена Ширли отпраздновали 70-летие своего брака, после чего начали испытывать недомогание. Уже 8 января их госпитализировали в больницу города Риверсайд с положительным результатом тестов на коронавирус.

Состояние супругов быстро ухудшалось, а все возможности для лечения были исчерпаны, поэтому их родственники попросили персонал больницы дать Дику и Ширли возможность провести последние минуты вместе.

Супруги умерли в субботу, 16 января, с разницей в несколько минут, держась при этом за руки. У них остались 5 детей, 13 внуков и 28 правнуков.

Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США коронавирусом заразились более 24,2 миллиона человек, скончались более 401 тысячи инфицированных.