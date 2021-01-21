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ჯო ბაიდენი

В Грузии поздравили Байдена и Харрис со вступлением в должность

© AFP / Mark Makela
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46-го президента Америки и первую женщину - вице-президента США поздравили премьер-министр, председатель парламента, министр иностранных дел Грузии и другие официальные лица

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Премьер Грузии Георгий Гахария поздравил Джо Байдена с вступлением в должность президента США. 

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"Мы благодарны вам за вашу ведущую роль в стратегическом партнерстве США-Грузии на протяжении многих лет. Мы с нетерпением ждем следующего этапа укрепления сотрудничества и защиты демократии и свободы в мире", написал Гахария в своем Twitter.

Также премьер поздравил Камалу Харрис со вступлением в должность вице-президента.

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"Поздравляю Камалу Харрис с ее историческим достижением – назначением первой в истории Соединенных Штатов женщиной - вице-президентом", написал Гахария в Twitter.

20 января в Вашингтоне прошла инаугурация нового президента США Джо Байдена. Незадолго до этого присягу принесла избранная вице-президент США Камала Харрис. Она стала первой женщиной в истории США на посту вице-президента.

Демократ Байден, которому 78 лет, стал 46-м президентом США. Он победил на ноябрьских выборах республиканца Дональда Трампа, который неудачно баллотировался на второй срок. Трамп на инаугурации Байдена присутствовать отказался.

Теги:
Поздравление, США, Грузия


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