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Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V

Первая страна в Евросоюзе одобрила применение российской вакцины от COVID-19

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
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Вакцина "Спутник V" ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщает РИА Новости.

Производство вакцины Sputnik V
© photo: Sputnik
В Аргентине разрешили прививать российской вакциной от COVID-19 людей старше 60 лет

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии (OGYEI)", – рассказали в Российском фонде прямых инвестиций.

Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины "Спутник V" на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.

По аналогичной процедуре вакцина "Спутник V" ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Препарат также зарегистрирован в России и Беларуси.

"Венгрия – первая страна ЕС, которая оценила преимущества российской вакцины "Спутник V" и одобрила ее применение на своей территории. Это важнейшее решение, которое демонстрирует высокую оценку безопасности и эффективности вакцины на уровне более чем 90% нашими партнерами в Венгрии", – приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в России в августе 2020 года. Препарат для профилактики COVID-19, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи, получил название "Спутник V". Специалисты называют важными преимуществами этой вакцины безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Теги:
Венгрия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Евросоюз, Вакцина


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