Эксперт раскрыл "инновационное" отличие "Спутник V" от других вакцин

Ранее сообщалось, что российские вакцины от коронавируса должны надежно защищать минимум на год

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" демонстрирует лучшие результаты, чем препараты с одним вектором, заявил эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала.

"Нас всегда интересовала стратегия использования различных векторов аденовируса из-за гипотезы большей эффективности (этого метода – ред.). И это было продемонстрировано, потому что, сравнивая с вакцинами на той же платформе, результаты оказываются лучше", – цитирует его РИА Новости.

Эксперт назвал это инновационным результатом.

Вакцина "Спутник V" создана на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Сами аденовирусы при этом лишены способности к репликации – они являются системой доставки генетического материала (антигена) в клетки организма человека.

Российские вакцины от COVID-19

В августе министерство здравоохранения России зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Центром имени Гамалеи и производимую вместе с Российским фондом прямых инвестиций. Ей дали название "Спутник V". Препарат предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели.

Вторая отечественная вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" – препарат новосибирского центра "Вектор".

Помимо этого, на стадии клинических испытаний находится "живая" вакцина от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. В Минздраве уже получили документы для ее регистрации.