Традиционный карнавал в Рио-де-Жанейро отменен из-за коронавируса

Ранее предлагалось провести знаменитое мероприятие в июле, однако ситауция с коронавирусом в Бразилии диктует свои условия

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Власти Рио-де-Жанейро приняли решение отменить проведение в 2021 году традиционного ежегодного карнавала, сообщил в Twitter мэр города Едуарду Паис. Об этом пишет РИА Новости.

В сентябре организаторы карнавала отменили его проведение в феврале 2021 года из-за ситуации с коронавирусом. В ноябре лига школ самбы предложила провести мероприятие в июле, если будут достигнуты успехи по вакцинации населения.

"Я никогда не скрывал своей страсти к карнавалу и четкого видения экономической важности этого культурного события для нашего города. Однако сейчас нет смысла предполагать, что мы сможем провести карнавал в июле", – написал Паис.

По словам мэра, празднование требует большой подготовки, что представляется невозможным в данный момент.

"Безусловно, в 2022 году мы (все должным образом прошедшие вакцинацию) сможем отпраздновать жизнь и нашу культуру со всей интенсивностью, которую заслуживаем", – добавил он.

Карнавал в Рио – это красочные парады школ самбы, в ходе которых каждая школа разыгрывает свою сценку. Завершает праздник парад чемпионов. Во время карнавала проводятся также конкурсы красоты, маскарады и конкурсы костюмов.

Бразилия – одна из стран, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. По последним данным, в стране зарегистрированы 8 697 368 случаев заражения коронавирусом, скончались 214 147 человек.