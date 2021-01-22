HBO приступил к разработке еще одного приквела "Игры престолов"

Ранее сообщалось о создании еще одного сериала – House of the Dragon ("Дом дракона"), премьера которого запланирована в 2022 году

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Кабельная сеть HBO начала разработку экранизации повестей Джорджа Мартина, действие в которых происходит раньше событий, описанных в популярном сериале "Игра престолов", сообщает издание Variety со ссылкой на информированные источники. Об этом пишет РИА Новости.

Действие "Повестей о Дунке и Эгге" происходит в том же вымышленном мире, что и романов цикла "Песнь Льда и Пламени", но почти на век раньше. Один из его главных героев – принц Эйгон Таргариен по прозвищу Эгг, который выполняет роль оруженосца странствующего рыцаря.

Хотя проект находится на ранней стадии разработки, издание отмечает, что он имеет высокий приоритет у боссов HBO, стремящихся повторить успех "Игры престолов".

Это не первый приквел к "Игре Престолов" об истории династии Таргариенов, который планирует снять НВО. В октябре сообщалось о создании сериала House of the Dragon ("Дом дракона"). В отличие от "Повестей о Дунке и Эгге" уже известна запланированная дата его премьеры – в 2022 году.

Телесериал "Игра престолов" был снят по фэнтези-циклу "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.