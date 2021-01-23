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Город Мардин, Турция

Часть туристического города Турции решили снести ради иностранных гостей

© CC0 / Pixabay
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По мнению местных властей, бетонные постройки и сооружения "разбивают" панораму и создают уродливый образ города для туристов

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Власти Турции решили снести не менее 240 построек в туристическом городе Мардин, чтобы вернуть ему "историческую картину", сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР.

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Туры в Месопотамию с посещением Мардина как одного из ключевых пунктов программы становятся все более популярным направлением у иностранных гостей: с 2012 до 2019-го число туристов, приезжающих в город, выросло с двух до пяти миллионов в год.

Здесь соседствуют здания сельджукского периода, эпохи Артукидов и Османской империи, рядом стоят древние церкви различных христианских конфессий и мечети с медресе, старинные дома и особняки турецких, арабских, йезидских, армянских, сирийских семей. В XX веке на территории старого Мардина появились и многочисленные коммерческие и технические строения, совсем не соответствующие облику восточного средневекового городка.

В конце января министерство окружающей среды и урбанизма Турции выделило десять миллионов турецких лир (1,3 миллиона долларов) на снос 240 построек, "которые портят историческую картину". Губернатор провинции Мардин Махмут Демирташ сообщил турецким СМИ, что деньги на проект уже получены, и работы начнутся в ближайшие недели.

"Самому молодому из наших исторических зданий – 400 лет. Но бетонные постройки и сооружения действительно "разбивают" панораму и создают уродливый образ города", – сказал президент местной Ассоциации туризма и отельеров Озгюр Гюнгёр.

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По словам Мехмета Башира Гюнеша, президента Ассоциации сохранения ценностей Мардина, проект будет способствовать и развитию местного бизнеса. В городе есть старинные сооружения, террасы которых используются в качестве кафе или апарт-отелей.

"Если туризм активизируется, от этого выиграют все – и туркомпании, и отели, и рестораны, и те, кто продает сувениры. Все это, в свою очередь, приведет к экономическому оживлению в городе", – считает он.

Теги:
Туризм, Туристы, Турция


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