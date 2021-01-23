Житель США сорвал джекпот в миллиард долларов

У лотерейного билета неизвестного везунчика совпали все шесть номеров на белых шарах, а также золотой "мегашар"

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Билет лотереи Mega Millions, проданный в американском штате Мичиган, выиграл джекпот в размере одного миллиарда долларов, что является вторым самым крупным призом в истории игры, сообщают ее организаторы. Об этом пишет РИА Новости.

"Номинальный джекпот в размере одного миллиарда долларов (739,6 миллиона наличными) уходит счастливому обладателю билета в Мичигане. Это единственный билет, в котором совпали все шесть номеров, выпавших 22 января – белые шары 4, 26, 42, 50 и 60, а также золотой "мегашар" 24", – говорится на сайте лотереи.

Рекорд разыгранного джекпота был установлен в 2018 году, когда билет из Южной Каролины выиграл приз в размере 1,5 миллиарда долларов. Известно, что его купила женщина, которая пожелала остаться неизвестной.

Два дня назад обладатель билета американской лотереи Powerball, купленного в Мэриленде, стал обладателем джекпота в размере 731,1 миллиона долларов. Это четвертый самый крупный приз в истории Powerball.

Билеты лотереи Mega Millions, играть в которую могут жители 44 штатов, а также округа Колумбия и Виргинских островов, продаются в США с 1996 года. Недавно организаторы розыгрыша изменили свои правила таким образом, что шансы отдельных игроков, и без того астрономические малые, уменьшились еще больше. Однако вместе с этим в лотереях стали разыгрывать рекордные джекпоты, что привлекло дополнительных покупателей.