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Российский дипломат напомнил в Совбезе ООН о притеснении журналистов Sputnik Эстония

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Темы:
Притеснение российских журналистов в Прибалтике (73)
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Sputnik Грузия
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Встрече Совбеза состоялась по инициативе Эстонии касательно ситуации со свободой СМИ в Беларуси, хотя, как отметила российская сторона, в самом Таллине власти мешают работе журналистов

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на встрече Совбеза о ситуации со СМИ в Беларуси, инициированном Эстонией, напомнил о преследовании журналистов самим Таллином. Об этом пишет РИА Новости.

МИД РФ
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Полянский принял участие в неофициальной встрече Совбеза по так называемой "формуле Арриа" (не предполагающей обязательного участия всех членов СБ ООН) на тему свободы белорусских СМИ. Мероприятие прошло по инициативе Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США.

Ряд западных стран, в том числе США, Великобритания, ФРГ, Латвия, Литва, Польша, Эстония и другие единодушно обвинили белорусские власти в притеснении СМИ и нарушении прав человека на свободу собраний. Кроме того, они призвали Минск освободить всех задержанных журналистов.

Полянский указал, что проблемы с журналистской деятельностью существуют во многих странах.

"Раз уж мы собираемся по инициативе Эстонии, почему бы нам не обратить внимание на ситуацию со СМИ в этой стране? Тогда как Таллин со своими балтийскими соседями более десятилетия участвует в своего рода крестовом походе против свободы СМИ, а именно местных и иностранных русскоязычных средств массовой информации", — сказал Полянский.

Он напомнил, что в Эстонии применяются различные методы административного давления и других репрессий против политиков, общественных деятелей, правозащитников и журналистов, которые представляют точку зрения, отличную от официальной, и защищают русскоговорящее сообщество.

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"Из недавних примеров: новостное агентство Sputnik Estonia закрыто с 1 января 2020 года. Это не мешает свободному потоку информации и не подрывает ли серьезным образом объективный взгляд на Эстонию?", — задал вопрос дипломат.

По словам Полянского, для российского информационного агентства почти невозможно открыть счет в банке в Эстонии. Наиболее распространенной формой дискриминации, как сообщил дипломат, является официальный отказ в аккредитации на официальные государственные и международные мероприятия.

Как отметил дипломат, эстонские спецслужбы также практикуют приемы психологического давления. В частности, они, по его словам, проводят так называемые "разъяснительные беседы" с сотрудниками российских информационных агентств.

"Двадцать первого декабря 2019 года представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, отметив, что никаких санкций в отношении информационного агентства Sputnik на территории Европейского Союза не применялись, призвал власти Эстонии "воздержаться от ненужных ограничений на работу иностранных СМИ, что может негативно повлиять на свободное распространение информации", — напомнил Полянский.

Кроме того, Европейская федерация журналистов призвала Таллин избегать "произвольного толкования ограничений ЕС и ненужных ограничений" в работе агентства.

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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С 1 января 2020 года сотрудники Sputnik Эстония прекратили работу: они получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел, если они не разорвут трудовые отношения с головной организацией.

При этом Таллин обосновывал свои действия санкциями, введенными Евросоюзом в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине. Однако санкции ЕС направлены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева, поэтому не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.

Темы:
Притеснение российских журналистов в Прибалтике (73)
Теги:
Совбез ООН, Эстония, Sputnik


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