Телеведущий Ларри Кинг скончался в возрасте 87 лет

В начале января американские СМИ сообщали, что телеведущий попал в больницу с положительным результатом теста на коронавирус

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Известный американский телеведущий Ларри Кинг скончалсяв возрасте 87 лет, сообщается в официальном аккаунте журналиста в Twitter. Об этом пишет РИА Новости.

Кинг скончался в одной из больниц Лос-Анджелеса утром 23 января.

Телеведущий был известен благодаря своему шоу "Larry King Live", которое вел с 1985 по 2010 год. Он взял более пятидесяти тысяч интервью у политиков, актеров, спортсменов и других знаменитостей.

Кинг был лауреатом Эмми, а также двух премий Пибоди и десятикратным призером Cable ACE.

В 2013 году ведущий продал права на свое телешоу каналу RT America, где и продолжил работу.

В 2017 году Кинг рассказал о борьбе с раком легких, в апреле 2019 года ему провели ангиопластику.

В начале января телеканал ABC сообщил, что телеведущий попал в больницу с положительным результатом теста на коронавирус.

Биография Ларри Кинга

Ларри Кинг родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке, в Бруклине в семье эмигрантов из Беларуси. Когда ему исполнилось 22 года, он переехал в Майами, где устроился ведущим на небольшую местную радиостанцию WAHR, был диджеем, вел новостные и спортивные передачи. В 1960 году у Кинга появилась своя телепередача - "Под покровом Майами" на телеканале WTVJ. Кроме того, Кинг вел персональные рубрики в изданиях Miami Herald и Miami News.

Из-за скандала ему пришлось уехать, однако в 1978 году он вернулся и вскоре приступил к работе на радио WIOD. Здесь он открыл новое ночное "Шоу Ларри Кинга". Оно быстро завоевало огромную популярность и привлекло внимание медиамагната Теда Тернера, который предложил Кингу стать хозяином собственного ток-шоу в недавно созданной ретрансляционной сети Cable News Network (CNN). Третьего июня 1985 года состоялась премьера программы Ларри Кинга Larry King Live на CNN. За 25 лет интервью Кингу дали более 50 тысяч человек, в том числе все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, и многие другие известные политики, звезды спорта и шоу-бизнеса, писатели и другие знаменитости. По словам ведущего, самым необычным его гостем был Нельсон Мандела. В 2000 году в эфире у Ларри Кинга был президент России Владимир Путин. В 2010 году Путин, занимавший пост премьер-министра, дал интервью Ларри Кингу в форме видеомоста: ведущий находился в Лос-Анджелесе, а премьер - в студии Дома правительства.

Larry King Live было занесено в Книгу рекордов Гиннесса как дольше всего существующее шоу с одним и тем же ведущим, выходящее в эфир в одно и то же время.