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Первая в мире вакцина от коронавируса

В Турции наладят производство российской вакцины от коронавируса

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
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Sputnik Грузия
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Турецкие партнеры проявляют большую заинтересованность в вакцине, эффективность которой составляет свыше 90%, рассказали в РФПИ

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в стране вакцины от коронавируса "Спутник V" и начал трансфер технологии, сообщает РИА Новости.

"Потенциальный объем производства – миллионы доз вакцины "Спутник V" в год, обсуждается также вопрос о возможном расширении производства в дальнейшем. Поставка вакцины будет осуществляться как на внутренний рынок внутри Турции, так и в другие страны", – отметили в фонде.

Турецкие партнеры проявляют большую заинтересованность в вакцине, эффективность которой составляет свыше 90%, добавили в РФПИ.

Открытие мобильных пунктов вакцинации - пандемия коронавируса, Краснодар, РФ
© photo: Sputnik / Georgi Zimarev
В России произведено уже 7,6 миллиона доз вакцины от коронавируса

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в России в августе 2020 года. Препарат для профилактики COVID-19, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи, получил название "Спутник V". Специалисты называют важными преимуществами этой вакцины безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

К этому времени препарат уже зарегистрировали и одобрили в России, Беларуси, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины "Спутник V" на своей территории.

Теги:
Турция, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина


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