Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 26 декабря

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено более 514 тысяч новых случаев заражения, скончались 11 434 человека

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 26 января составило 98 794 942 человека, скончались 2 124 193, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 43 763 906, в Европе – 32 980 237, в Азии – 12 683 853, в Африке – 2 477 729.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 514 098, скончались 11 434 человека.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 99 660 483 выявленных случаях инфицирования и 2 138 299 умерших.

Всемирная организация здравоохранения не исключает, что коронавирус станет эндемическим заболеванием.

"В истории человечества мы смогли победить только оспу, но еще не смогли ликвидировать, например, полиомиелит и корь", – заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Он указал, что коронавирус обладает некоторыми характеристиками, свидетельствующими о том, что искоренить его будет крайне сложно. В частности, он присутствует практически во всех странах мира, а доступ к вакцине еще не оптимален.

В то же время генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал правительства ускорить вакцинацию населения и принять меры для предоставления вакцин от коронавируса бедным государствам. "Если индустриальные страны считают, что они в безопасности, потому что прививают своих граждан и не принимают в расчет развивающиеся страны, то они ошибаются", – заявил он во время видообращения к участникам мероприятия "Давосская повестка дня".

Одновременно Гутерриш указал на "реальную угрозу мутаций вируса в более заразные и смертоносные варианты, которые могут оказаться устойчивыми к имеющимся вакцинам". В этой связи необходимо значительным образом нарастить производство вакцин во всем мире и обеспечить их всеобщую доступность, призвал глава ООН.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Коронавирус в США

В США число инфицированных за последние сутки увеличилось почти на 130 тысяч и составило 25,3 миллиона, скончались 1 815 человек. С начала пандемии в Америке жертвами коронавируса стали 420 тысяч человек.

Администрация США будет регулярно проводить пресс-конференции на тему пандемии. Трижды в неделю правительство будет информировать граждан о ситуации с коронавирусом в стране, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Целью является предоставление общественности "ясной и правильной информации", указала она.

Новый президент США Джо Байден оставил в силе ограничения на въезд в США из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. Кроме того, на фоне распространения новых вариантов коронавируса он внес в этот список ЮАР, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на пресс-конференции в Вашингтоне.

"Сейчас не время отменять ограничения в сфере международного пассажирского сообщения", – сказала она.

Около недели назад уходящий президент Дональд Трамп заявил об отмене ограничений на въезд европейцев в США. Команда Байдена заявила, что данные меры будут восстановлены после инаугурации.

Наряду с "традиционным" коронавирусом в Соединенных Штатах параллельно ведется борьба с его новыми штаммами. Американский концерн Moderna сообщил, что созданная им вакцина от коронавируса эффективна и в случае заражения "британским" и "южноафриканским" вариантами SARS-CoV-2. Препарат вызывает формирование антител, нейтрализующих обе новые мутации коронавируса, говорится в заявлении.

Минздрав Миннесоты в понедельник выявил первый в Соединенных Штатах случай заражения одним из так называемых бразильских штаммов коронавируса.

"Министерство здравоохранения Миннесоты сегодня объявило, что его лаборатория обнаружила вариант коронавируса, известный как бразильский вариант P.1, в пробе жителя Миннесоты, который недавно побывал в Бразилии... Этот случай знаменует первое задокументированное выявление бразильского варианта P.1 в Соединенных Штатах", – говорится в заявлении медиков.

Уточняется, что симптомы вызываемого инфекцией заболевания у пациента появились на первой неделе текущего месяца, а анализ он сдал 9 января.

Впервые о появлении новой мутации коронавируса в Бразилии стало известно в конце декабря прошлого года. Предполагается, что она могла возникнуть в штате Рио-де-Жанейро. Об обнаружении случаев заражения "бразильским" штаммом сообщили власти Великобритании, Германии, Италии, Южной Кореи и Японии.

По информации британских экспертов, существует два разных типа "бразильской" разновидности вируса (P.1 и P.2). Ни один из них до сегодняшнего дня не был выявлен в США.

Ситуация в мире

Почти 6,6 миллиона жителей Великобритании (немногим менее 10 процентов всего населения страны) получили первую из двух доз вакцины от коронавируса, сообщило министерство здравоохранения и социальных дел в Лондоне.

Тем временем в Соединенном Королевстве выявлено за минувшие сутки 22 195 новых случаев заражения коронавируса, от COVID-19 скончались 592 человека. Общее число инфицированных перевалило за 3,65 миллиона.

С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий как первый. В последние дни стало очевидным, что пик очередной волны коронавируса пройден, но уровень заражения остается высоким, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта.

Во Франции выявлено свыше трех миллионов случаев COVID-19, скончались почти 72,9 тысячи заболевших.

Ситуация с распространением новых штаммов коронавируса сравнима со второй пандемией, третий локдаун возможен во Франции, считает глава научного совета республики Жан-Франсуа Дельфресси.

По словам специалиста по иммунологии, мутации COVID-19, выявленные в ЮАР, Великобритании и Бразилии и в американской Калифорнии "за последние три недели изменили расклад".

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"Эти штаммы равнозначны второй пандемии. Я взвешивал свои слова, когда это говорил", – заявил специалист в эфире телеканала BFMTV.

Он подчеркнул, что "южноафриканский" и "британский" штаммы уже "проникли" во Францию и распространяются. Так, в некоторых регионах от семи до девяти процентов заражений приходятся на "британский" штамм.

Эксперт не исключил необходимость введения третьего карантина во Франции из-за ситуации с новыми штаммами.

"Возможно, понадобится пойти на введение нового карантина, но какого типа? Карантин как в ноябре, более адаптированный или более жесткий, но не совсем такой, как в марте. Это в высшей степени политическое решение", – подчеркнул инфекционист.

В Германии пока вакцинировано лишь менее двух процентов населения. По данным Института Роберта Коха (RKI), число получивших одну дозу вакцины в ФРГ возросло 1 554 355 человек, из них 228 763 уже привиты двумя дозами препарата.

Германия первой из стран ЕС для борьбы с коронавирусом закупила препарат на основе так называемых моноклональных антител, введение которых на ранней стадии может помочь избежать тяжелого течения болезни. Об этом сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.

"Со следующей недели мы в Германии первыми из стран ЕС начнем применять моноклональные антитела", – сказал он, отметив, что препарат сначала будет использоваться для лечения пациентов с COVID-19 в университетских клиниках.

"Государство закупило 200 тысяч доз за 400 миллионов евро", – уточнил министр.

В Италии из-за сложной эпидемиологической ситуации традиционный венецианский карнавал, который проводят в феврале, в этом году впервые в истории состоится в непривычном дистанционном режиме. В прошлом году область Венето оказалась одной из первых, охваченных вспышкой коронавируса, поэтому феерия, которая обычно продолжается три недели, была сокращена до двух дней.

В новом 2021 году, когда Венеция готовится отпраздновать свой 1600-летний юбилей, ситуация не нормализовалась. В связи со сложной эпидемической обстановкой организаторы мероприятия отменили главные события – "полет ангела" с колокольни на площади Святого Марка, а также все официальные шествия и балы-маскарады. Для того чтобы спасти знаменитый на весь мир бренд, авторам проекта пришлось искать альтернативные площадки, а также внести существенные коррективы в сроки проведения карнавала.

Трансляция мероприятий будет вестись из дворца Ка'Вендрамин-Калерджи 6-7 февраля и с 11 по 16 февраля. За ней можно будет следить в прямом эфире в социальных сетях и на канале Televenezia.

В Италии с начала пандемии инфицировано коронавирусом уже более 2,47 миллиона человек, скончались 85 461.

Правительство Японии может продлить введенный в январе для 11 префектур режим чрезвычайной ситуации еще на месяц, сообщила газета "Иомиури" со ссылкой на правительственные источники.

В правительстве сильны настроения не снимать режим чрезвычайной ситуации 7 февраля, как это было запланировано. Рассматриваются варианты его продления сроком до одного месяца. В частности, издание приводит слова министра по делам восстановления экономики, отвечающего также за меры по борьбе с коронавирусом Ясутоси Нисимуры в парламенте страны в понедельник. Он сказал, что сокращение числа заражений в сутки в Токио до 500 человек и менее еще не означает скорой отмены режима ЧС.

В понедельник число заражений в столице впервые почти за месяц оказалось на отметке ниже 700-618 случаев за сутки. В то же время улучшение таких "маркеров" ситуации, как процент свободных больничных коек, число тяжелых случаев протекания болезни и другие потребует значительно более длительного времени.

"Отменить режим ЧС с тем, чтобы снова его ввести, не имеет смысла", – приводит газета мнение неназванного источника в правительстве.

Режим ЧС был веден в начале января в 11 префектурах: Токио, Канагава, Сайтама, Тиба, Тотиги, Айти, Гифу, Осака, Хёго, Киото, Фукуока. Он будет действовать до 7 февраля. Режим подразумевает сокращение работы ресторанов, кинотеатров, развлекательных заведений и части магазинов до 20 часов, а также перевод 70% сотрудников на удаленную работу, отмену развлекательных и других мероприятий. В то же время полного закрытия магазинов и школ не предполагается. Население призывают не покидать домов без особой необходимости.

Власти Мексики сообщили, что число выявленных случаев коронавируса с начала эпидемии достигло 1 771 740, скончались 150 273 человека.

"На сегодня в Мексике выявлено 150 273 летальных случаев заболевания", – заявил директор эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции, которая транслируется в Twitter ведомства.

Согласно данным минздрава, число подтвержденных случаев достигло 1 771 740 (+8 521 за сутки), прирост летальных случаев с подтвержденным COVID-19 – 659, в настоящий момент болеют 103 319 человек.

Занятость больничных палат по стране составляет 60%, места с аппаратами ИВЛ заняты на 53%.

Турция получила вторую партию вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac. Как сообщает государственное информационное агентство Anadolu, ранним утром в Стамбул доставлено еще 6,5 миллиона доз препарата к 3 миллионам доз, доставленных в декабре. Вакцинация в стране с населением около 83 миллионов человек началась 14 января. По официальным данным, на этот момент вакцинировано около 1,3 миллиона человек.

Вместе с тем стало известно, что Турция начинает производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Российский фонд прямых инвестиций уже подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции. Потенциальный объем производства – миллионы доз "Спутник V" в год, обсуждается также вопрос о возможном расширении производства в дальнейшем.

По данным фонда, поставка вакцины будет осуществляться как на внутренний рынок Турции, так и в другие страны.

В Турции с начала пандемии зафиксировано 2,44 миллиона случаев инфицирования коронавирусом, только за последние сутки выявлено 5 642 заражения, скончались 137 человек. Общее число жертв COVID-19 достигло 25 210.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 26 января правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у 253 816 человек, выздоровели 243 396, скончались 3 071.

В карантине к этому времени находятся 515 человек, в стационарах под наблюдением медиков – 3 223, в ковид-гостиницах – 402.

Эпидемиологическая ситуация в Грузии за последний месяц заметно улучшилась – наметилась позитивная динамика снижения числа инфицированных. В связи с этим с 1 февраля правительство смягчает или отменяет установленные в стране ограничения. Так с 1 февраля во всех крупных городах, кроме Тбилиси, Кутаиси и Рустави, заработает общественный транспорт, откроются торговые центры и рынки, в школах начнется очная учеба. Вместе с тем будет продолжать действовать т. н. "комендантский час", то есть запрет на передвижение с 21:00 до 05:00 часов как для граждан, так и автотранспортных средств.

С 1 февраля же власти Грузии начинают постепенно открывать воздушное пространство Грузии и восстанавливать регулярные авиарейсы.

По материалам мировых СМИ