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Пандемия коронавируса COVID 19 - жители Токио в масках

"Будет не так просто" – в ВОЗ рассказали о судьбе COVID-19

© AP Photo / Hiro Komae
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1696)
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В человеческой истории уже случалось так, что эпидемии приобретали локальный характер и затягивались на многие годы, напомнили в организации

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Коронавирус COVID-19 так быстро не отступит и человечеству предстоят еще долгие годы борьбы с пандемией, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.

Туристы в масках в зале ожидания в тбилисском аэропорту. Власти Грузии принимают меры против коронавируса
© Sputnik / STRINGER
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"Несмотря на прогресс, которого мы добились, в борьбе с COVID-19, остается большое количество факторов, указывающее на то, что справиться с эпидемией будет не так просто", – сказал он на брифинге.

По словам Райана, на сегодня люди болеют новой коронавирусной инфекцией по всему миру. Не везде удается сдерживать распространение вируса, а объема произведенных вакцин недостаточно, чтобы разом избавиться от пандемии.

Между тем эксперт отметил, что все меры и усилия, направленные на борьбу с болезнью, не проходят зря, поскольку ежедневно помогают снизить уровень смертности от COVID-19 и снизить число новых заболеваний.

Кроме того, представитель ВОЗ пояснил, что в человеческой истории уже случалось так, что эпидемии приобретали локальный характер и затягивались на многие годы. При таком сценарии, по его мнению, под ударом окажется молодое поколение, так как у взрослых с годами разовьется иммунитет к заболеванию.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1696)


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