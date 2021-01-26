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Телефон марки Samsung в кармане джинсов

Samsung Galaxy A72 рассекретили до премьеры: что известно о смартфоне?

© CC0 / Pixabay
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210126/250711959/Samsung-Galaxy-A72-rassekretili-do-premery-chto-izvestno-o-smartfone.html

Ожидается, что смартфон будет доступен в двух вариантах — с поддержкой 5G и процессором Snapdragon 750G и без нее на Snapdragon 720G

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Характеристики нового смартфона Samsung Galaxy A72 попали в интернет до его официального выхода, сообщает Gizmochina со ссылкой на инсайдеров.

Эксперты утверждают, что Samsung Galaxy A72 оснастят большим 6,7-дюймовым дисплеем, выполненным по технологии AMOLED с разрешением Full HD+.

Ожидается, что смартфон будет доступен в двух вариантах: первый — с поддержкой 5G и процессором Snapdragon 750G, а второй - без нее на Snapdragon 720G.

Что касается камеры, то гаджет получит ее из четырех сенсоров: основной 64 Мп, широкоугольный 12 Мп, макросенсор 5 Мп и датчик глубины 5 Мп.

Сетевые информаторы прогнозируют скорый выход смартфона. Отмечается, что наиболее доступная версия Samsung Galaxy A72 с LTE и накопителем на 128 ГБ обойдется в Европе в 459 евро.



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