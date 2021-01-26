Чем отличаются прививки от коронавируса: Спутник V, Pfizer, Moderna

В мире стремительно растет число инфицированных коронавирусом – по последним данным, на нашей планете зафиксировано около 100 миллионов случаев заражения

Несмотря на то, что иммунизация населения с использованием пяти разных вакцин началась уже более чем в 50 странах мира – Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что второй год пандемии коронавируса может оказаться тяжелее первого.

Вакцину считают единственным средством для окончательной победы над коронавирусом нового типа и возвращения к нормальной жизни, без карантина и других ограничений.

Поэтому главный вопрос, который беспокоит все страны и человечество в целом, — вакцинация и выбор прививки.

Sputnik Грузия поинтересовался, какие прививки от коронавируса на сегодняшний день уже используют в мире и чем они отличаются друг от друга.

Чем отличаются прививки от коронавируса

О вспышке коронавирусной инфекции в китайском городе Ухань стало известно в декабре 2019 года – в настоящее время в мире разрабатывается более 200 различных вакцин против COVID-19, часть из них уже испытывают на людях.

Из числа прошедших все этапы исследований наиболее перспективными считаются немецко-американский Pfizer-BioNTech, британская AstraZeneca, американская Moderna и российский "Спутник V".

Прививки от коронавируса отличаются друг от друга типом, способом введения, условиями и сроком хранения, а также, что немаловажно, стоимостью.

"Спутник V"

Вакцину от коронавируса, названную "Спутник V", Россия зарегистрировала первой в мире в августе 2020 года. Векторную прививку на основе двух разных штаммов аденовируса человека разработал Национальный центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Эффективность "Спутник V" 92,4% - вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.

Разработан "Спутник V" в двух видах: в замороженном - жидкую Gam-COVID-Vac хранят при температуре не выше минус 18 градусов, и лиофилизированном - порошок Gam-COVID-Vac Lyo хранят при температуре от плюс 2-8 градусов.

Прививку вводят двукратно с интервалом в три недели. Стоимость "Спутник V" составит 20 долларов за две прививки, почти вдвое дешевле других вакцин с аналогичными уровнями результативности.

Массовая вакцинация во всей России "Спутником V" началась с 18 января.

Российский препарат, важными преимуществами которого считают безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий, кроме РФ, зарегистрирован в Аргентине, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Парагвае, Венесуэле, Туркменистане и Беларуси.

Первым государством ЕС, официально разрешившем применение "Спутник V" на своей территории, стала Венгрия. Заявки на приобретение более 1,2 миллиарда доз "Спутник V" поступили от более чем 50 стран.

Pfizer-BioNTech

Совместная разработка немецкой компании BioNTech и американской Pfizer стала первой вакциной с момента начала вспышки коронавируса, официально одобренной ВОЗ для использования в чрезвычайных случаях, безопасность и эффективность которой доказали ее исследования. На последней фазе клинических испытаний препарат Pfizer показал эффективность выше 90%.

В отличие от российского препарата, вакцину Pfizer обязательно нужно хранить при температуре не выше минус 75 градусов, что создает сложности с доставкой, а после разморозки она пригодна только в течение пяти дней.

Прививка Pfizer вводится в два приема с промежутком в две недели. Стоимость за две прививки составит около 40 долларов.

Первой применение прививки Pfizer одобрила Великобритания, за ней последовали Канада, США, страны Европы и Ближнего Востока. Массовая вакцинация в США и Канаде началась 14 декабря, а в европейских странах — 27 декабря. Израиль стал лидером по количеству привитых от COVID-19: уже больше 2 миллионов граждан сделали прививку Pfizer. Компания планирует выпустить в 2021-м более 300 миллионов доз.

Moderna

Эффективность прививки американской компании Moderna составила 95%. Прививку делают в два приема с интервалом в четыре недели.

Moderna в отличие от Pfizer можно хранить при плюс 2–8 градусах до 30 дней, но она в полтора-два раза дороже – 64-74 доллара за две прививки.

В этом году Moderna планирует выпустить 600 миллионов доз.

Использование Moderna в США одобрили в декабре и заказали 200 миллионов доз с возможностью покупки еще 300 миллионов. Затем разрешение на использование прививки дали Канада, Израиль, Великобритания и Швейцария.

Прививку американского производства в начале января одобрил и Европейский регулятор.

AstraZeneca

Средняя эффективность вакцины, разработанной британской компанией AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом на основе аденовируса шимпанзе, составила 70%.

У AstraZeneca, как считают специалисты, есть два преимущества. Кроме того, что вакцину до шести месяцев можно хранить и транспортировать в обычном холодильнике (плюс 2–8 градусов), она стоит 4–5 долларов за одну прививку. Вводится один или два раза с разными дозами.

Великобритания первой в мире разрешила использовать AstraZeneca и заказала 100 миллионов доз. Препарат получил разрешение на использование в Индии, Аргентине, Доминиканской Республике, Сальвадоре, Мексике и Марокко.

AstraZeneca получила заявки на приобретение шести миллиардов доз.

Sinovac Biotech

Вакцину, разработанную китайской Sinovac Biotech на основе одного аденовируса человека, можно также хранить в обычном холодильнике при плюс 2–8 градусах.

Данные об эффективности CoronaVac разнятся – по последним испытаниям результативность в Бразилии показала 50,4%, в Индонезии - 65,3%, а в Турции - 91,5%.

Вакцина CoronaVac была одобрена для экстренного применения в группах высокого риска в Китае с июля прошлого года. Использование этой вакцины 13 января разрешили власти Турции. Несколько азиатских стран — Сингапур, Малайзия и Филиппины, а также Бразилия и Украина подписали соглашения о закупках CoronaVac.

Для иммунизации вводится один или два раза, а стоимость прививки не сообщается. В Sinovac заявили, что обеспечат производство 300 миллионов доз в год.

Несмотря на эффективность вакцин и их востребованность в мире, массовая вакцинация против коронавируса гладко и безболезненно не проходит - периодически в СМИ появляются сообщения об очередных жертвах, умерших после вакцинирования.

Медики заявляют, что применение всех лекарственных средств может сопровождаться побочными действиями, но нельзя проблему со здоровьем или болезненное состояние после прививки от коронавируса автоматически связывать с вакцинацией. Хотя и не отрицают, что побочные действия вакцин могут обострить хронические заболевания.

Материал подготовлен на основе открытых источников