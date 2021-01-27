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Сейсмограф

В Испании произошла серия землетрясений

© CC BY-SA 3.0 / Yamaguchi先生 / Kinemetrics seismograph
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Sputnik Грузия
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В последнее время в Испании усилилась сейсмическая активность, с декабря зафиксировано более 150 небольших землетрясений

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. В районе испанского города Гранада произошла серия землетрясений, три из них магнитудой 4 и выше, заявили в Национальном географическом институте. Об этом пишет РИА Новости.

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© AP Photo / Sadly Ashari Said
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Сообщений о значительном ущербе или пострадавших пока нет.

Самые мощные толчки зафиксированы поздно вечером во вторник в районе Кульяр-Вега (магнитуда 4,2) и Санта-Фе (4 и 4,3).

"Несколько землетрясений потрясли Гранаду снова сегодня ночью... Сейчас надо сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб. Будем верить, что скоро все вернется в норму", – написал премьер страны Педро Санчес в Twitter.

Мэр Гранады Луис Сальвадор в интервью национальному телевидению TVE назвал ситуацию "тревожной", однако также призвал сохранять спокойствие.



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