Двойники умерших людей: как Microsoft будет создавать "цифровых клонов"

"Вернуть" умершего родственника или друга с помощью искусственного интеллекта - на что замахнулась одна из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Компания Microsoft намерена воплотить в реальность один из сценариев "Черного зеркала" - корпорация получила патент, позволяющий создавать цифровых двойников умерших людей.

Примечательно, что заявка на патент была подана еще в 2017 году, однако одобрили ее только в декабре 2020 года.

Подробно объясняется и как это все будет работать. По задумке авторов, технология будет разработана на основе чат-бота и персональной информации умерших людей, в том числе переписок в соцсетях, фото, голосовых данных и другого общедоступного онлайн-контента. Бот посредством искусственного интеллекта будет имитировать мертвых родственников или близких пользователя, позволяя ему с ними общаться.

Более детально концепция изложена в документе "Создание разговорного чат-бота определенного человека" - он размещен на сайте Бюро США по патентам и торговым маркам (USPTO).

"Конкретное лицо может соответствовать личности, живущей в настоящем или прошлом: другу, родственнику, знакомому, знаменитости, вымышленному персонажу, исторической фигуре, случайной личности и так далее", — говорится в заявке.

Авторы проекта Microsoft заявляют, что виртуальный клон смог бы не только воспроизводить голос покойного, но и в точности имитировать его манеру общения. Для этого планируется применять персонализированный синтезатор голоса.

Кроме того, компания рассматривает возможность создания 2D- и 3D-моделей бота с помощью фотографий или видео — на основе системы ИИ будет создан специальный робот, который сможет копировать поведение уже умершего человека.

Интересно, что похожая технология была показана в первом эпизоде второго сезона шоу "Черное зеркало". По сюжету, молодая женщина решает использовать технологии для общения со своим парнем, погибшим в автокатастрофе. Героиня сериала заказывает цифровую копию мужчины под управлением искусственного интеллекта и продолжает общение с ним, но появление бота со временем только ухудшает ситуацию. Как и в патенте Microsoft, ИИ-версия молодого человека общается с девушкой через чат-бот для обмена мгновенными сообщениями, который использует его прошлые онлайн-коммуникации и профили в социальных сетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Xiaoice (@xiaoice_official)

Это не первый подобный опыт Microsoft. Ранее корпорация уже создала чат-бот Xiaoice - он имитирует 17-летнюю китайскую девочку, у которой уже больше полумиллиарда виртуальных друзей по всему миру. Xiaoice может петь, рисовать, писать стихи, вести диалог, ставить эмоджи и запоминать предыдущие беседы с пользователями.