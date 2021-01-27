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Канны перед открытием 72-го Каннскиого международного кинофестиваля

Каннский кинофестиваль снова перенесен из-за коронавируса

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
В мире
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210127/250727136/Kannskiy-kinofestival-snova-perenesen-iz-za-koronavirusa.html

Каннский кинофестиваль, проведения которого с удовольствием ждут сами кинозвезды, их критики и зрители, является одним из старейших и самых престижных в мире

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Каннский кинофестиваль, проведение которого планировалось в мае, в этом году снова перенесен, сообщили организаторы.

"74-й Каннский международный кинофестиваль, изначально запланированный на 11–22 мая, пройдет со вторника 6 июля по субботу 17 июля 2021 года", – говорится на странице киносмотра в Twitter.

Международный Каннский кинофестиваль (Festival international du film de Cannes) - ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в конце мая в Каннах (Франция), во Дворце фестивалей и конгрессов. Каннский кинофестиваль является одним из старейших и самых престижных в мире.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Каннский кинофестиваль, Канны


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