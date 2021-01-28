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Американский предприниматель и общественный деятель Билл Гейтс

Мир не готов к следующей пандемии, заявил Билл Гейтс

© photo: AFP 2020 / GETTY IMAGES
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Sputnik Грузия
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Гейтс подчеркнул, что лучшие возможности диагностики позволили бы быстрее выявлять инфицированных и значительно снизить количество погибших, особенно в США. "Мы должны извлечь урок", – отметил он

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Основатель Microsoft, мультимиллиардер Билл Гейтс считает, что следующая пандемия может быть в десять раз хуже пандемии COVID-19 и мир к этому не готов. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы не готовы к следующей пандемии. Я надеюсь, что через два года ситуация будет выглядеть иначе. Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг – есть много того, что можно сделать", – заявил Гейтс в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung.

По его словам, задача правительств заключается в том, чтобы защищать граждан от этих событий, и уже во время этой пандемии ощущалась бы большая разница, если бы подготовка была немного лучше.

Пандемия коронавируса COVID 19 - Токио Япония
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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"Эта пандемия ужасна, но будущая пандемия может быть в десять раз хуже", – заявил Гейтс, отметив, что ответ на пандемию должен быть глобальным.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией 11 марта 2020 года.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Билл Гейтс


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