Мир не готов к следующей пандемии, заявил Билл Гейтс

Гейтс подчеркнул, что лучшие возможности диагностики позволили бы быстрее выявлять инфицированных и значительно снизить количество погибших, особенно в США. "Мы должны извлечь урок", – отметил он

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Основатель Microsoft, мультимиллиардер Билл Гейтс считает, что следующая пандемия может быть в десять раз хуже пандемии COVID-19 и мир к этому не готов. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы не готовы к следующей пандемии. Я надеюсь, что через два года ситуация будет выглядеть иначе. Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг – есть много того, что можно сделать", – заявил Гейтс в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung.

По его словам, задача правительств заключается в том, чтобы защищать граждан от этих событий, и уже во время этой пандемии ощущалась бы большая разница, если бы подготовка была немного лучше.

"Эта пандемия ужасна, но будущая пандемия может быть в десять раз хуже", – заявил Гейтс, отметив, что ответ на пандемию должен быть глобальным.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией 11 марта 2020 года.