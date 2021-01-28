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Столкновения в ливанском Триполи: число пострадавших выросло до 226

© photo: Sputnik / Михаил Алаеддин
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Вышедшие на улицы граждане требуют принять меры для улучшения условий жизни и отмены комендантского часа

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. В ходе столкновений между демонстрантами и силовиками в ливанском городе Триполи пострадали 226 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство NNA.

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По данным ливанского Красного Креста, 35 человек госпитализировали, 67 оказали помощь на месте. В свою очередь, бригады Службы скорой помощи и чрезвычайной помощи сообщили, что 31 человек доставлен в больницы, 93 получили медицинскую помощь на месте.

Телеканал Al-Mayadeen передает со ссылкой на источники, что в результате столкновений пострадали около 20 силовиков, среди них есть офицеры.

Беспорядки и столкновениями между демонстрантами и полицией продолжаются в Триполи третий день. Вышедшие на улицы граждане требуют принять меры для улучшения условий жизни и отмены комендантского часа, введенного из-за новой вспышки коронавируса. Участники акций обвиняют власти в бездействии и голоде малообеспеченных семей.

Как заявили в правоохранительных органах, в среду протестующие забросали полицейских боевыми гранатами, в результате девять стражей порядка получили ранения. Для разгона демонстрантов задействовали армейские подразделения и бронетехнику.

Ливан больше года находится в состоянии глубокого экономического кризиса, практически полностью остается парализованной банковская система, продолжается падение национальной валюты относительно доллара, падает покупательская способность граждан, на фоне чего резко обострилась криминогенная обстановка во всей республике. Больше половины населения оказались за чертой бедности и лишились работы.

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Введенный 14 декабря режим эпидемиологической чрезвычайной ситуации вынудил закрыться все частные и государственные предприятия после новой вспышки коронавируса в стране. Власти в свою очередь не в состоянии принять меры из-за отсутствия правительства, наличие которого необходимо для проведения эффективных реформ и переговоров о получении международных кредитов для начала оздоровления экономики и вывода страны из кризиса. Ситуация усугубляется присутствием на территории Ливана около двух миллионов беженцев из Сирии и Палестины при населении в 4,5 миллиона человек.



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