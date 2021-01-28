Ученые обнаружили схожие с коронавирусом вирусы в образцах 2010 года

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Коронавирус нового типа оказался не таким уж новым - в образцах, взятых у двух подковоносых летучих мышей Шамеля в Камбодже в 2010 году, исследователи нашли коронавирусы, имеющие 92,6% нуклеотидную идентичность с SARS-CoV-2, пишет РИА Новости со ссылкой на препринт исследования, опубликованный на ресурсе bioRxiv.

Отмечается, что подковоносые летучие мыши считаются основным природным резервуаром коронавирусов, связанных с SARS. Широкое разнообразие видов коронавируса было обнаружено у этих летучих мышей в нескольких провинциях Китая. На сегодняшний день вирусы, наиболее близкие к SARS-CoV-2, были найдены в образцах летучих мышей, взятых в провинции Юньнань на юго-востоке Китая.

Далее после появления COVID-19 ученые протестировали 430 заархивированных образцов, взятых у шести семейств летучих мышей и двух семейств хищников. Образцы были взяты у подковоносых летучих мышей Шамеля в декабре 2010 года в провинции Стынгтраенг на северо-востоке Камбоджи.

Эти образцы РНК изучили при помощи метагеномного секвенирования. Оказалось, что две последовательности тесно связаны с SARS-CoV-2, они продемонстрировали 92,6% нуклеотидную идентичность во всем геноме и идентичную геномную организацию.

Вакцина от коронавируса безопасна – главный инфекционист Грузии >>>

Поясняется, что обнаружение данных вирусов у летучих мышей, найденных не в Китае, говорит о том, что связанные с SARS-CoV-2 вирусы имеют намного более широкое географическое распространение, чем предполагалось ранее. Оно также свидетельствует о том, что Юго-Восточная Азия представляет собой ключевую область, которую следует учитывать в рамках поиска происхождения SARS-CoV-2.