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Французская полиция на улицах Парижа строит напротив демонстрантов, которые вышли на улицы, выражая протест против объявления Эммануэля Макрона избранным президентом страны после второго тура выборов

Расслабились: во Франции около 30 полицейских станцевали "Макарену" без масок - видео

© REUTERS / Stephane Mahe
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Развлекательное мероприятие организовали в полицейском участке Обервилье во время действия комендантского часа и без каких-либо мер социального дистанцирования

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Во Франции началось расследование инцидента на вечеринке в полицейском участке парижского пригорода, в которой в нарушение санитарных правил и комендантского часа приняли участие около 30 полицейских, правоохранителям грозят административные санкции, сообщают французские СМИ.

Мероприятие было организовано в комиссариате Обервилье 22 января. Спустя неделю портал Loopsider обнародовал видео - в ролике можно увидеть много людей, танцующих "Макарену" без масок и соблюдения дистанции.

​"Фуршет был организован в полицейском участке Обервилье в период действия комендантского часа и без каких-либо мер социального дистанцирования. Проводится административное расследование, в отношении участников (вечеринки – ред.) будут применены административные санкции", - говорится в сообщении префектуры полиции в Twitter.

Во Франции из-за со сложной эпидемиологической обстановки с 15 декабря действует комендантский час. С 16 января его действие было расширено на фоне появления новых штаммов вируса, в частности "британского". Комендантский час вступает в силу с 18.00, а не 20.00, как было ранее, на всей территории страны. В стране по-прежнему закрыты музеи, театры, кинотеатры, рестораны, бары.

C момента начала эпидемии число заболевших коронавирусом во Франции составляет более 3,1 миллиона человек, свыше 74 тысяч скончались.



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