Число случаев коронавируса в США выросло за сутки на 152 тысячи

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Количество случаев заболевания коронавирусом нового типа в США увеличилось за минувшие сутки на 152 тысячи, было зафиксировано 3 943 смерти.
Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Согласно статистике университета, в США за последние 24 часа COVID-19 выявлен у 152 478 человек.
С начала эпидемии, как сообщает университет Хопкинса, в США выявили более 25,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 429 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.