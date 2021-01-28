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Число случаев коронавируса в США выросло за сутки на 152 тысячи

© REUTERS / Andrew West/The News-Press
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1703)
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С начала эпидемии в стране зарегистрировали более 25,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 429 тысяч человек

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Количество случаев заболевания коронавирусом нового типа в США увеличилось за минувшие сутки на 152 тысячи, было зафиксировано 3 943 смерти.

Клетка коронавируса под микроскопом
© photo: AFP 2020 / HANDOUT
Ученые обнаружили схожие с коронавирусом вирусы в образцах 2010 года

Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Согласно статистике университета, в США за последние 24 часа COVID-19 выявлен у 152 478 человек.
С начала эпидемии, как сообщает университет Хопкинса, в США выявили более 25,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 429 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1703)


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