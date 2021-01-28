"Человечество ждет новая разрушительная пандемия" - Мясников

Врач призвал поблагодарить коронавирус за то, что этот вирус высветил всю неспособность медицины бороться с "элементарной эпидемией"

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Человечество столкнется со вспышкой нового серьезного заболевания - это заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников, комментируя изданию "Газета.ру" недавнее предсказание Билла Гейтса.

Накануне основатель Microsoft сказал, что последующая пандемия может быть в "десятки раз хуже" и мир пока, увы, не готов к новым вспышкам заболеваний. При этом он выразил уверенность, что через два года уровень развития медицины станет выше.

"Весь медицинский мир ждет эпидемии либо птичьего, либо свиного гриппа со смертностью в 35%", — отметил Мясников.

Он подчеркнул, что именно это стало причиной срочной разработки универсальной вакцины от гриппа. "Вместо такой серьезной эпидемии пришел ковид с его минимальной смертностью в 2% и поставил весь мир на колени", — пояснил врач.

Мясников уверен, что пандемия COVID-19 была cвоего рода тренировкой перед более сложными вызовами и показала совершенную неподготовленность медицины к подобным ситуациям. Он призвал поблагодарить коронавирус за то, что тот высветил всю неспособность бороться с "элементарной эпидемией".

Врач считает, что мир уже должен готовиться к новой пандемии и выстраивать систему мониторинга заболеваний, чтобы не упустить момент распространения вирусов. Для этого, по его словам, нужно создать станции слежения в различных регионах планеты — Бразилии, Мексике, Китае, Африке к югу от Сахары.

"Должна быть служба биологической безопасности, международная — не просто "фу-фу". По грани ходим давно", — резюмировал медик.