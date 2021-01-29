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Медики волонтеры проводят тестирование на коронавирус в Бразилии во время пандемии COVID 19

Заражение сразу двумя штаммами коронавируса: что происходит в Бразилии?

© AP Photo / Carla Carniel
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1707)
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Количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в Бразилии с начала пандемии превысило девять миллионов человек

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Необычный случай – заражение одновременно двумя штаммами коронавируса нового типа – медики выявили в Бразилии, передает агентство EFE.

Пандемия коронавируса COVID 19 - врач в больнице в респираторе
© AP Photo / Wattie Cheung
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Согласно выводам Национальной лаборатории компьютерных наук (подразделение бразильского министерства науки), в исследованных образцах по крайней мере двух пациентов нашли патогены различных генеалогических линий SARS-CoV-2. Одним из этих вариантов является штамм, известный как E484K, ранее обнаруженный в ЮАР.

При этом, несмотря на заражение двумя штаммами, заболевание протекало у этих пациентов довольно в легкой или умеренной форме. Они выздоровели еще в ноябре без госпитализации, сообщили ученые.

Примечательно, что исследование показало, что в штате Риу-Гранди-ду-Сул циркулируют сразу пять штаммов коронавируса. Один из них, ранее неизвестный, получил обозначение VUI-NP13L.

По cтатистике Минздрава, количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в Бразилии с начала пандемии превысило девять миллионов человек, скончалось более 221 тысячи пациентов.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1707)
Теги:
Бразилия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия


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