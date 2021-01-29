Заражение сразу двумя штаммами коронавируса: что происходит в Бразилии?

Количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в Бразилии с начала пандемии превысило девять миллионов человек

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Необычный случай – заражение одновременно двумя штаммами коронавируса нового типа – медики выявили в Бразилии, передает агентство EFE.

Согласно выводам Национальной лаборатории компьютерных наук (подразделение бразильского министерства науки), в исследованных образцах по крайней мере двух пациентов нашли патогены различных генеалогических линий SARS-CoV-2. Одним из этих вариантов является штамм, известный как E484K, ранее обнаруженный в ЮАР.

При этом, несмотря на заражение двумя штаммами, заболевание протекало у этих пациентов довольно в легкой или умеренной форме. Они выздоровели еще в ноябре без госпитализации, сообщили ученые.

Примечательно, что исследование показало, что в штате Риу-Гранди-ду-Сул циркулируют сразу пять штаммов коронавируса. Один из них, ранее неизвестный, получил обозначение VUI-NP13L.

По cтатистике Минздрава, количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в Бразилии с начала пандемии превысило девять миллионов человек, скончалось более 221 тысячи пациентов.