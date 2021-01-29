В Сербии свыше половины побочных эффектов от вакцин пришлось на Pfizer

К пятнице, 29 января, по данным государственного регулятора, вакцинацию в Сербии прошли более 400 тысяч человек

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Свыше половины побочных эффектов при использовании вакцин против COVID-19 в Сербии пришлось на препарат американо-германского производства Pfizer/BioNTech, заявили в Агентстве по лекарствам и медицинским средствам (ALIMS).

К пятнице, 29 января, по данным госрегулятора, вакцинацию в Сербии прошли более 400 тысяч человек.

"К настоящему моменту зарегистрированы 62 нежелательные реакции. Из этого числа 35 приходятся на вакцину Pfizer, 26 — на Sinopharm и всего одна на "Спутник V", — заявил представитель Агентства Павле Зелич в эфире национального телевидения.

Он добавил, что речь идет в основном о реакциях на месте укола, таких как боль, отек, покраснение.

"Отмечены и системные реакции: чаще всего повышенная температура — не дольше трех дней, слабость, утомляемость и головная боль. Но это не должно нас беспокоить", — указал Зелич.

В пятницу Белград получил партию российской вакцины, ALIMS предстоит выдать разрешение на ее применение. Сербский министр по инновациям Ненад Попович сообщил, что власти Сербии ведут переговоры о производстве "Спутника V" у себя в стране.