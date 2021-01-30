Россия и США все-таки договорились продлить СНВ-3 - видео

Россия и США договорились продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Смотрите в видео, на чьих условиях будут продлевать договор и что он значит для Москвы и Вашингтона

Времени мало: действующий СНВ-3 истекает уже 5 февраля этого года. Поэтому Владимир Путин и Джо Байден поручили подчиненным работать в срочном порядке. Президенты России и США созвонились по телефону. Именно после их разговора разрешилась зависшая ситуация.

Заключенный в 2010 году ДСНВ-3 истекал 5 февраля 2021 года. Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации.

Переговоры руководства РФ с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента Джозеф Байден высказался за продление Договора без дополнительных условий.