Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира

По словам парламентария, выдвинувшего на номинацию движение, без такого рода справедливости в обществе не будет мира и стабильности

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Член парламента Норвегии Петтер Эйде выдвинул движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение") на Нобелевскую премию мира 2021 года, сообщает газета Guardian.

Парламентарий объяснил номинацию тем, что призывы BLM распространились по всему миру и движение вынудило все страны бороться с расизмом в своих обществах.

"Я считаю, что одна из ключевых проблем, с которыми мы столкнулись в Америке, а также в Европе и Азии, – это своего рода эскалация конфликта, основанного на неравенстве. Black Lives Matter стало очень важным всемирным движением по борьбе с расовой несправедливостью. Они добились огромного успеха в повышении глобальной осведомленности о расовой несправедливости", – приводит газета его слова.

Он также отверг замечания, что движение стояло за насилием в американских городах, и подчеркнул, что не хочет, чтобы его номинация рассматривалась как комментарий к внутренней политике США.

"Исследования показали, что большинство демонстраций, организованных Black Lives Matter, носили мирный характер", – добавил он.

Как отметил Эйде, между движениями против расизма и миром, а также пониманием того, что без такого рода справедливости в обществе не будет стабильности, есть сильная связь.

"Присуждение премии мира Black Lives Matter, как сильнейшей глобальной силе против расовой несправедливости, станет мощным сигналом о том, что мир основан на равенстве, солидарности и правах человека, и что все страны должны уважать эти основные принципы", – заключил он.

По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб в результате задержания полицейскими, когда один из них навалился ему коленом на шею. Движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение"), выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за "расовую справедливость", организуя и проводя погромы.

Нобелевская премия мира – одна из пяти, завещанных в конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. Ее присуждают человеку или организации за выдающийся вклад в укрепление мира. Кандидатуры на Нобелевскую премию мира принимаются от любого политика, работающего на национальном уровне. Им разрешается использовать 2 000 слов, чтобы изложить свою позицию. Крайний срок подачи заявок в этом году – 1 февраля, а к концу марта комитет готовит шорт-лист. Победитель определяется в октябре, а церемония награждения назначена на 10 декабря. В 2020 году Нобелевскую премию мира вручили продовольственной программе ООН.