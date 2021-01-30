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Акция BLM в Лондоне

Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира

© photo: Sputnik / Густаво Вальенте
В мире
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По словам парламентария, выдвинувшего на номинацию движение, без такого рода справедливости в обществе не будет мира и стабильности

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Член парламента Норвегии Петтер Эйде выдвинул движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение") на Нобелевскую премию мира 2021 года, сообщает газета Guardian.

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© AP Photo / Carolyn Kaster
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Парламентарий объяснил номинацию тем, что призывы BLM распространились по всему миру и движение вынудило все страны бороться с расизмом в своих обществах.

"Я считаю, что одна из ключевых проблем, с которыми мы столкнулись в Америке, а также в Европе и Азии, – это своего рода эскалация конфликта, основанного на неравенстве. Black Lives Matter стало очень важным всемирным движением по борьбе с расовой несправедливостью. Они добились огромного успеха в повышении глобальной осведомленности о расовой несправедливости", – приводит газета его слова.

Он также отверг замечания, что движение стояло за насилием в американских городах, и подчеркнул, что не хочет, чтобы его номинация рассматривалась как комментарий к внутренней политике США.

"Исследования показали, что большинство демонстраций, организованных Black Lives Matter, носили мирный характер", – добавил он.

Как отметил Эйде, между движениями против расизма и миром, а также пониманием того, что без такого рода справедливости в обществе не будет стабильности, есть сильная связь.

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"Присуждение премии мира Black Lives Matter, как сильнейшей глобальной силе против расовой несправедливости, станет мощным сигналом о том, что мир основан на равенстве, солидарности и правах человека, и что все страны должны уважать эти основные принципы", – заключил он.

По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб в результате задержания полицейскими, когда один из них навалился ему коленом на шею. Движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение"), выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за "расовую справедливость", организуя и проводя погромы.

Нобелевская премия мира – одна из пяти, завещанных в конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. Ее присуждают человеку или организации за выдающийся вклад в укрепление мира. Кандидатуры на Нобелевскую премию мира принимаются от любого политика, работающего на национальном уровне. Им разрешается использовать 2 000 слов, чтобы изложить свою позицию. Крайний срок подачи заявок в этом году – 1 февраля, а к концу марта комитет готовит шорт-лист. Победитель определяется в октябре, а церемония награждения назначена на 10 декабря. В 2020 году Нобелевскую премию мира вручили продовольственной программе ООН.



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