Еврокомиссия одобрила использование еще одной вакцины от COVID-19 на рынке ЕС

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Еврокомиссия разрешила использование на рынке Евросоюза вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы только что разрешили (применять – ред.) вакцину AstraZeneca на рынке ЕС после положительной оценки (этого препарата – ред.) Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Я ожидаю, что компания доставит 400 миллионов доз, как и было договорено", – написала она.

Ранее ЕМА и ЕК разрешили применять вакцины от компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз) и Moderna (160 миллионов доз). Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac, если те окажутся эффективными и безопасными. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС.

Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ к более чем 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин при населении Евросоюза примерно в 450 миллионов человек. ЕК заявляла о возможности передавать эти вакцины третьим странам. Однако пока у ЕС возникают сложности с получением партий с оговоренным числом вакцин.