В Италии пожилым людям порекомендовали не использовать вакцину AstraZeneca

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa) дало разрешение на использование в стране вакцины от COVID-19, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал RaiNews24.

Решение итальянского регулятора пока не опубликовано, однако местные СМИ сообщают, что Aifa посоветовало использовать данный препарат преимущественно для лиц в возрасте от 18 до 55 лет. Более того, по информации газеты Corriere della Sera, агентство признало вакцину AstraZeneca "неэквивалентной" уже используемым в Италии препаратам от коронавируса, разработанным компаниями Pfizer/BioNThec и Moderna.

Регулятор объясняет позицию тем, что AstraZeneca представила недостаточно информации относительно воздействия своей вакцины на пожилых людей. Известный вирусолог, глава Aifa Джорджо Палу подчеркнул, что возрастная группа старше 65 лет "была не слишком сильно представлена в исследованиях", и поэтому предложил использовать препарат AstraZeneca прежде всего для вакцинирования граждан трудоспособного возраста.

Аналогичное решение приняла постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) при институте вирусологии Роберта Коха в Германии, порекомендовав использование вакцины AstraZeneca только для граждан в возрасте до 65 лет. В свою очередь, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило использование вакцины AstraZeneca и ее допуск на рынок ЕС для всех лиц старше 18 лет без ограничений. Эксперты Aifa, впрочем, допустили возможность пересмотра своего решения в случае предоставления новых данных со стороны компании-производителя.

Таким образом, в Италии для вакцинации пожилых людей по-прежнему будут использоваться только препараты Pfizer/BioNThec и Moderna. По мнению экспертов, это может значительно увеличить сроки проведения кампании по массовой вакцинации населения, особенно учитывая существенное сокращение поставок препарата со стороны Pfizer. На первом этапе этой кампании на Апеннинах должны быть вакцинированы 4,4 миллиона граждан старше 80 лет.

По данным Минздрава Италии, по состоянию на субботу в стране уже использованы более 1,81 миллиона доз вакцин от COVID-19. Однако пока только 483 тысячи человек сделали уже оба укола препарата от коронавируса.