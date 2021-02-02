Во Франции мужчина с саблей напал на полицейского

Злоумышленник, предположительно, в состоянии наркотического опьянения ранил сотрудника полиции в районе бедра и паха

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Вооруженный саблей мужчина нанес ранение полицейскому во французском городе Нант, пишет РИА Новости со ссылкой на местную полиция.

"Наш патруль вступил в противостояние с чрезмерно возбужденным субъектом, который был вооружен саблей. Во время задержания один полицейский получил ранения бедра и паха", – говорится в коммюнике.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов были вызваны на место из-за супружеской ссоры. К отчету прилагается фотография оружия, которое похоже на средневековую саблю с прорезями на клинке.

По информации газеты Figaro, инцидент произошел в субботу, а задержанный обладатель сабли находился под воздействием наркотических веществ. Ожидается, что во вторник он предстанет перед судом.