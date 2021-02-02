Обнаружена новая мутация "британского" штамма коронавируса

Эту мутацию, которой ученые дали название E484K, ранее уже выявляли в "южноафриканском" и "бразильском" вариантах коронавируса

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. В Великобритании обнаружили мутацию "британского" штамма коронавируса - об этом сообщило Управление по охране общественного здоровья королевства.

Мутацию E484K ранее уже выявляли в "южноафриканском" и "бразильском" вариантах коронавируса.

Как показали лабораторные исследования, она делает коронавирус более устойчивым к иммунному ответу, а эффективность некоторых существующих вакцин от COVID-19 снижается. В связи с этим, у уже переболевших COVID-19 людей повышается риск заразиться мутировавшим "британским" штаммом.

В конце 2020 года после выявления в Британии новой, более заразной, разновидности коронавируса многие страны закрыли границы с Соединенным Королевством. Сама Великобритания закрыла границы со всей Латинской Америкой, Португалией и с рядом стран Африки из-за обнаружения там новых штаммов коронавируса.