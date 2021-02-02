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Клетка коронавируса под микроскопом

Обнаружена новая мутация "британского" штамма коронавируса

© photo: AFP 2020 / HANDOUT
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1720)
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Эту мутацию, которой ученые дали название E484K, ранее уже выявляли в "южноафриканском" и "бразильском" вариантах коронавируса

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. В Великобритании обнаружили мутацию "британского" штамма коронавируса - об этом сообщило Управление по охране общественного здоровья королевства.

ПЦР тестирование на коронавирус
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Мутацию E484K ранее уже выявляли в "южноафриканском" и "бразильском" вариантах коронавируса.

Как показали лабораторные исследования, она делает коронавирус более устойчивым к иммунному ответу, а эффективность некоторых существующих вакцин от COVID-19 снижается. В связи с этим, у уже переболевших COVID-19 людей повышается риск заразиться мутировавшим "британским" штаммом.

В конце 2020 года после выявления в Британии новой, более заразной, разновидности коронавируса многие страны закрыли границы с Соединенным Королевством. Сама Великобритания закрыла границы со всей Латинской Америкой, Португалией и с рядом стран Африки из-за обнаружения там новых штаммов коронавируса.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1720)


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