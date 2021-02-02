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Спящая кошка

В Латвии впервые зафиксировали заражение кота коронавирусом

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1720)
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Sputnik Грузия
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Кот был протестирован в рамках исследования, являющегося частью государственной исследовательской программы "Уменьшение последствий COVID-19"

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Впервые в Латвии зарегистрирован случай заражения кота коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил журналистам во вторник главный инфекционист минздрава республики Уго Думпис.

Клетка коронавируса под микроскопом
© photo: AFP 2020 / HANDOUT
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"В Латвии заражение COVID-19 впервые обнаружено у кота, еще у нескольких котов обнаружены антитела к новому коронавирусу", - сказал Думпис.

Медик подчеркнул, что Латвия является первой страной в Балтии, где заражение коронавирусом выявлено у представителей этого вида.

Оказывается, взятые у котов образцы проверялись 31 января. Образцы были собраны у 240 животных, часть из которых являются домашними питомцами людей, у которых выявлен коронавирус.

Отмечается, что коты были протестированы в рамках исследования, являющегося частью государственной исследовательской программы "Уменьшение последствий COVID-19".

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1720)


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