Бывшие журналисты Sputnik Estonia создали собственное независимое СМИ

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Новый независимый информационный сайт Sputnik Meedia начал работать во вторник в Эстонии. Костяк его журналистского коллектива составили бывшие сотрудники редакции Sputnik Estonia, прекратившей свою работу 1 января 2020 года под давлением властей страны.

"Проведя год без работы в Sputnik, без дела, которому было отдано 4 года, мы решили, что пора возвращаться. Sputnik Meedia останется верен тому вектору, по которому работал и развивался Sputnik Estonia – займет нишу поставщика альтернативного новостного контента. Мы продолжим выступать за добрососедские отношения между Эстонией и Россией, против демонизации восточного соседа. Мы намерены твердо отстаивать историческую правду, особенно в контексте Второй мировой войны. Будем вести борьбу с фейками, апеллируя к фактам", – написала руководитель нового ресурса, бывший главный редактор Sputnik Estonia Елена Черышева на своей странице в Facebook.

Sputnik Meedia не входит в структуру медиахолдинга "Россия сегодня" и не связан с ним никакими договорными отношениями. Его финансирование осуществляется из независимых источников.

"Sputnik Estonia был закрыт под угрозой распространения введенных лично против меня санкции Евросоюза на весь медиахолдинг, которым я руковожу, как если бы бюджет государственной организации был моим личным. Вообще-то это дикость, но, слава богу, репрессированные журналисты, проявив мужество, нашли инвестора для продолжения работы в Эстонии. Мы прекрасно понимаем, что официальный Таллин может под малейшим предлогом обвинить команду Sputnik Meedia во взаимодействии с нами, поэтому исключили любые официальные контакты с новым сайтом. При этом будем следить за работой нового СМИ со вниманием и симпатией", – сказал генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев.

"Желаем Sputnik Meedia успехов. Елена Черышева и ее коллеги прошли через тяжелые испытания. Их мужество, стойкость, готовность, несмотря ни на что, отстаивать свободу слова достойны восхищения. Говорить правду именно в Прибалтике сейчас жизненно необходимо", – отметила, в свою очередь, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.