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Пандемия коронавируса COVID - 19. Канцлер Германии Ангела Меркель дистанционно работает с правительством

Меркель высказалась о публикации Lancet о вакцине "Спутник V"

© AP Photo / Michael Sohn
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1721)
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Любая вакцина приветствуется в Европейском союзе, но будут допущены лишь те, которые предоставят ЕМА необходимые данные, отметила канцлер ФРГ

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала хорошими данные по российской вакцине от коронавируса "Спутник V", обнародованные в журнале Lancet, пишет РИА Новости.

Старт вакцинации от коронавируса - вакциной Спутник
© photo: Sputnik / Maksim Zakharov
Lancet опубликовал результаты третьей фазы исследований "Спутник V"

По ее словам, Берлин и Брюссель будут приветствовать любые вакцины в ЕС после регистрации Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA).

"Мы всегда говорили, что мы будем сердечно приветствовать любого, кто запросит регистрацию от Европейского агентства (по лекарственным препаратам). Я говорила об этом с российским президентом, мы видели сегодня хорошие данные по российской вакцине. Любая вакцина приветствуется в Европейском союзе, но будут допущены лишь те, которые предоставят ЕМА необходимые данные", – заявила она в эфире телеканала ARD.

Меркель обсуждала возможное сотрудничество ЕС и РФ по российским вакцинам в начале января. Позже Меркель заявляла, что Германия считает возможным сотрудничество с Россией, но подчеркивала необходимость одобрения в EMA.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1721)
Теги:
Россия, Германия, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина


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