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Число привившихся от COVID-19 в мире превысило число заразившихся

KIM KYUNG-HOON
В мире
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1722)
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В мире вводятся примерно 4,22 миллиона доз в день. При этом лидируют по темпам вакцинации США, Китай, ЕС, Великобритания, Израиль, Индия и ОАЭ

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Cвыше 104 миллионов доз вакцин против коронавируса нового типа введено людям по всему миру – это количество превысило число заразившихся COVID-19 с начала пандемии на планете.

Пандемия коронавируса COVID - вакцина Pfizer-BioNTech и вакцинация
© AP Photo / Emilio Morenatti
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Это следует из подсчетов агентства Блумберг со ссылкой на данные правительственных сайтов, пресс-конференций, публичных заявлений и интервью агентству.

По cтатистике агентства, с начала эпидемии коронавирусом в мире заразились более 103,8 миллиона человек. В США число заразившихся превысило 26 миллионов, далее следуют Индия – 10 миллионов заболевших и Бразилия – 9 миллионов заболевших.

При этом число доз вакцин, введенных жителям 66 стран, превысило 104 миллиона.

По данным агентства, в мире вводятся примерно 4,22 миллиона доз в день. При этом лидируют по темпам вакцинации США, Китай, ЕС, Великобритания, Израиль, Индия и ОАЭ.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1722)


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