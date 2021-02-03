Назван самый мощный смартфон начала 2021 года

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Рейтинг производительности наиболее актуальных моделей на январь 2021 года опубликовал популярный бенчмарк для смартфонов AnTuTu – его возглавил новый лидер.

Первое место в январском рейтинге AnTuTu занимает iQOO 7 с 728 784 баллами, который "подвинул" на вторую строчку лидера прошлого месяца Xiaomi Mi 11. Обе модели работают на новой платформе Qualcomm Snapdragon 888.

Третье и четвертое место по производительности среди Android-смартфонов занимают Huawei Mate 40 Pro+ и Mate 40 Pro, которые основаны на чипе Kirin 9000. На пятом месте – прошлогодний Oppo Reno5 Pro+, работающий на платформе Snapdragon 865.

Любопытно, что среди среднебюджетных смартфонов первую строчку занял Xiaomi Redmi 10X 5G (401 389 баллов), за производительность которого отвечает процессор MTK Dimensity 820.