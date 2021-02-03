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Кто подвержен наибольшему риску смерти от COVID-19? Ответ врачей

© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1723)
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Исследователи проанализировали несколько тысяч летальных исходов от COVID-19 в зависимости от возраста пациентов, а также от сопутствующих заболеваний и состояния, в котором они находились при госпитализации

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Страдающие онкологическими заболеваниями больше всего рискуют умереть от COVID-19, говорится в докладе, опубликованном Польским обществом эпидемиологов и врачей-инфекционистов.

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Автор доклада, глава общества Роберт Флисяк, проанализировал несколько тысяч летальных исходов от COVID-19 в зависимости от возраста пациентов, а также от сопутствующих заболеваний и состояния, в котором они находились при госпитализации.

Согласно данным исследования, наибольшая доля смертельных случаев от коронавирусной инфекции - 25,6% - зафиксирована у онкологических больных.

Второй наиболее уязвимой группой оказались пациенты, перенесшие инсульт, - в этих случаях смертность от COVID-19 составила 24,3%.

Среди других сопутствующих заболеваний, которые чаще всего встречались у скончавшихся от COVID-19, были хроническая обструктивная болезнь легких (22,5%), ишемическая болезнь сердца и другие сердечно-сосудистые заболевания (соответственно 18,8% и 15,8%).

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Тем временем польские врачи подтвердили и прямую зависимость смертности от коронавируса от возраста пациентов. Так, для больных старше 80 лет этот показатель составляет более 22,6%, для пациентов от 70 до 80 лет - чуть более 15%, тогда как для возрастной группы от 60 до 70 лет он почти вдвое меньше.

Средний показатель смертности среди госпитализированных c COVID-19 пациентов всех возрастов в Польше составляет 7,3%. В гораздо худшем положении оказались пациенты, которым требовалась искусственная вентиляция легких, - в этой группе скончались более 66%, отмечается в работе.

Количество выявленных ковид-инфицированных с начала пандемии в Польше составило чуть менее 1,53 миллиона человек, из них почти 38 тысяч скончались.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1723)


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