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Пандемия коронавируса COVID 19. Люди в масках на улицах Пекина, Китай

Почему некоторые не заболевают COVID-19? Названы три причины

© AP Photo / Andy Wong
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1725)
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Одна из версий – перенесенный эпизод заболевания, вызванного другими коронавирусами, то есть наличие перекрестного иммунитета

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Некоторые люди могут не заражаться COVID-19, поскольку уже перенесли другой коронавирус, недавно переболели вирусной инфекцией или имеют местный иммунитет, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Пандемия коронавируса COVID 19 - вакцинация жителей Пекина, Китай
© AP Photo / Peng Ziyang
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По словам врача, антитела – маркер, показывающий, что организм встречался с возбудителем болезни. При этом часть людей не восприимчива к заболеваниям, например, к ВИЧ.

"При коронавирусной инфекции таких людей гораздо больше. Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, – это еще на этапе научной дискуссии", – сказал Вознесенский.

Одна из версий – перенесенный эпизод заболевания, вызванного другими коронавирусами, то есть наличие перекрестного иммунитета. Второе предположение связано с тем, что перед встречей с коронавирусом человек уже перенес какую-то вирусную инфекцию, после чего у него поднялся уровень интерферонов. Если их очень много, то снижается восприимчивость к вирусным инфекциям.

Третья версия указывает на возможное существование местных элементов иммунитетов, иммунных комплексов, которые препятствуют проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей. Какой именно из механизмов работает, является предметом научной дискуссии, резюмировал эксперт.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1725)


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