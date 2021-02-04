Утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане? Эксперты ВОЗ разобрались в деле

С начала вспышки коронавируса COVID-19 в Ухане в декабре 2019 в СМИ и в Сети не раз появлялись различные версии, что новый вирус мог "утечь" из лаборатории Уханьского института вирусологии

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения проверила возможность "утечки" коронавируса, в которой обвиняли лабораторию Уханьского института вирусологии – в результате проверки эксперты назвали учреждение "хорошо организованным" и отметили, что представить оттуда утечку очень сложно.

Об этом заявил РИА Новости эксперт группы ВОЗ от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

Находящиеся в настоящее время в Ухане эксперты ВОЗ в среду посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой и были связаны слухи о якобы "утечке" вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19.

"Для нашей миссии, конечно, это было важно посетить такое заведение, пообщаться с коллегами, посмотреть, как там все организовано. Хорошо организовано. Не знаю, кто их критиковал, лаборатория устроена выше всяких похвал. Мне очень сложно представить, что оттуда что-то могло куда-то утечь", – рассказал Дедков.

Он отметил, что гипотетически все бывает, "но, во-первых, нет никаких предпосылок, а во-первых, фактов, говорящих о том, что это оттуда пошло, тоже нет, ни косвенных, ни прямых". Эксперт добавил, что это очень хороший институт с очень квалифицированным персоналом, они работают много лет, занимаются изучением разнообразия вирусов, в том числе коронавирусов, имеют много интересных результатов.

"Хорошая лаборатория, я бы сказал великолепная. Естественно, рассказывали, чем они занимаются, чем работают, все показали, все мы посмотрели", – добавил эксперт ВОЗ.

С начала вспышки коронавируса COVID-19 в Ухане в конце декабря 2019 года в СМИ и в Интернете неоднократно появлялись различные версии, что новый вирус мог "утечь" из лаборатории Уханьского института вирусологии. Сам институт еще в январе прошлого года выступил с открытым письмом, в котором назвал этим предположения ложными слухами и подчеркнул, что совесть сотрудников института "абсолютно чиста".