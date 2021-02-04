Врачи назвали уникальную особенность COVID-19

Инфекция способна проявить скрытые проблемы, которые были в организме до заражения, а бессимптомно вирус переносят абсолютно здоровые люди

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Коронавирус нового типа обостряет все хронические патологии и приводит к серьезным нарушениям в работе организма, заявил в эфире НСН врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Уникальность коронавируса заключается в том, что он поражает очень большое количество клеток нашего организма", — сказал медик.

По словам врача, инфекция способна проявить скрытые проблемы, которые были в организме до заражения. Бессимптомно вирус переносят абсолютно здоровые люди, отметил Болибок.

"Но если у человека есть какая-то зона повреждения сосудов, то после COVID-19 будут сосудистые осложнения", — предостерег иммунолог. Это, в свою очередь, приведет к проблемам с органами, которые эти сосуды снабжают.

Болибок отметил, что достаточно часто коронавирус приводит к тромбозам, грозящим даже ампутацией конечностей. "Забиваются тромбом сосуды, кровоснабжающие ногу, нога умирает, возникает угроза гангрены, конечность приходится ампутировать", — разъяснил специалист.

Еще одна серьезная опасность — инсульт. Он может произойти при травмах сосудов головного мозга.